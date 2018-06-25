Источник сообщил о возможном изменении в руководстве "Интер РАО"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - ПАО "Интер РАО" может поменять руководителя блока стратегии и инвестиций, рассказали "Интерфаксу" три источника, знакомые с готовящимся решением. Оно пока не утверждено советом директоров компании, уточняет один из них.

Сейчас эту должность занимает член правления "Интер РАО" Ильнар Мирсияпов. По словам источников "Интерфакса", он останется в составе правления, но возглавит направление GR.

Причины смены полномочий Мирсияпова источники "Интерфакса" не называют.

Представитель "Интер РАО" от комментариев отказался.

Это не первое изменение в руководящем составе компании за последние дни. В пятницу также стало известно, что "Интер РАО" покинул Антон Назаров, с 2010 года занимавший должность директора по связям с общественностью.

На прошлой неделе "Интер РАО" привлекла большое внимание в связи с арестом члена правления компании Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже в пользу Румынии.

"Интер РАО" управляет активами в России, а также в Европе и СНГ. Установленная мощность электростанций компании - 32,5 ГВт. Компания является оператором экспорта-импорта электроэнергии. Крупнейший пакет в капитале "Интер РАО" принадлежит ОАО "Роснефтегаз" - 27,63%, "ФСК ЕЭС" владеет 18,57%, "РусГидро" - 4,92%. На долю "Интер РАО Капитал" приходится 18,37%. В свободном обращении находятся 30,52% акций.