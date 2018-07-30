Создание сверхтяжелого транспортника на замену "Руслану" начнется после 2025 года

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Научно-исследовательские работы (НИР) по созданию нового сверхтяжелого транспортного самолета на замену Ан-124 "Руслан" начнутся после 2025 года, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

"Они в НИРовском плане в конце ГПВ (госпрограммы вооружения на 2018 - 2027 годы - ИФ)", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос о планах разработать новый сверхтяжёлый самолет для замены Ан-124.

Вице-премьер отметил, что у России есть большой парк "Русланов" с хорошим ресурсом. Возобновлять производство Ан-124 не планируется, но существующий парк самолетов будет модернизирован.

По словам Борисова, сейчас необходимо наладить производство для импортозамещения двигателя Д-18Т.

"Ан-124 на 80% делается в России. У нас полностью есть документация. Но если провести серьезную модернизацию, прежде всего кабины, поменять БРЭО (бортовое радиоэлектронное оборудование), решить проблему с двигателем Д-18, то до 2050 года совершенно спокойно можно летать, нужды особой нет (возобновлять производство - ИФ)", - сказал Борисов.

26 июня Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила, что пока не разрабатывает сверхтяжелый транспортник на замену "Руслану". "В рамках технико-экономического обоснования программы СТВТС (сверхтяжелый военно-транспортный самолёт) разрабатываются меры по поддержанию исправности парка Ан-124 и Ил-76", - заявили в пресс-службе.

Ранее в СМИ со ссылкой на годовой отчет ОАК появилась информация о начале разработки сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану". Однако в отчете говорится об эскизном проектировании СВТС - среднего военно-транспортного самолёта.