Москалькова заявила об отказе Сенцова от встречи с врачами

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Находящийся в российской колонии украинец Олег Сенцов отказался от предложения пройти медосмотр под руководством врачей, которых выберут родственники и адвокат, заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова в эфире телеканала "112 Украина" во вторник утром.

"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся, и он будет отстаивать свою позицию до конца", - сказала прибывшая в Киев Москалькова.

Она также отметила, что Сенцов "встает и разговаривает". "Я не вижу смертельной опасности, но меня не может не беспокоить, что 40 дней голодовки - это очень длительный срок", - подчеркнула она.

Кроме того, Москалькова рассказала, что ежедневно получает от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолия Сака подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова. Также российский омбудсмен сообщила о своем намерении посетить Сенцова, как только вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. "Я по возвращении из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет разрешение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней" - отметила Москалькова.

Как сообщалось, украинский омбудсмен находится в России с 14 июня. Она пока не встретилась ни с одним из осужденных в России украинцев.

Двумя днями ранее адвокат Сенцова Дмитрий Динзе сообщил, что его подзащитный не намерен писать прошение о помиловании в адрес президента РФ. Также, по его словам, Сенцов отказался прекратить голодовку по предложению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за создание на территории полуострова террористического сообщества. Он отбывает наказание в колонии, известной как "Белый медведь". 14 мая он объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, находящихся под стражей в РФ.