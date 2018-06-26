ГАИ рекомендовала россиянам воздержаться от дальних поездок на неделе

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Госавтоинспекция рекомендует водителям быть аккуратными на дорогах и воздерживаться от дальних поездок в условиях аномальной жары.

"Госавтоинспекция МВД России призывает водителей быть аккуратнее на дороге в жаркую погоду и, по возможности, воздержаться в эти дни от дальних поездок, чтобы максимально снизить негативное влияние природных факторов на дорожную обстановку. По прогнозам синоптиков, на текущей неделе в Центральном федеральном округе столбик термометра будет держаться на отметке 30 градусов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГАИ.

В ней напомнили, что повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому водителям на дороге нужно быть предельно внимательными и осторожными.

"Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, особенно, если планируется дальняя поездка. Посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора, чтобы избежать его "закипания" на дороге", - добавили в пресс-службе.

В ГАИ рекомендуют водителям во время поездки в жаркую погоду обязательно время от времени протирать лицо и шею влажной салфеткой, брать с собой термос с прохладительным напитком, лучше - минеральную воду, которая хорошо утоляет жажду.

"Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты. Ни в коем случае в жаркую погоду не оставлять в салоне автомобиля детей и домашних животных", - отметили в ведомстве.