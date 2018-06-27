Приднестровье отказалось повышать пенсионный возраст вслед за Россией

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР), несмотря на гармонизацию местного законодательства с российским, не намерена повышать возраст выхода на пенсию.

Президент ПМР Вадим Красносельский в среду на заседании приднестровского Верховного Совета заявил, что пенсионный возраст в республике сохранится прежним - для мужчин 60 лет, для женщин - 55 лет.

Как пояснил Красносельский, для того чтобы провести пенсионную реформу, необходимо прежде повысить среднюю продолжительность жизни.

"Поэтому пойти по этому пути (повышения пенсионного возраста) мы не можем", - сказал глава ПМР.