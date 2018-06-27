В мире

Приднестровье отказалось повышать пенсионный возраст вслед за Россией

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Непризнанная Приднестровская Молдавская республика (ПМР), несмотря на гармонизацию местного законодательства с российским, не намерена повышать возраст выхода на пенсию.

Президент ПМР Вадим Красносельский в среду на заседании приднестровского Верховного Совета заявил, что пенсионный возраст в республике сохранится прежним - для мужчин 60 лет, для женщин - 55 лет.

Как пояснил Красносельский, для того чтобы провести пенсионную реформу, необходимо прежде повысить среднюю продолжительность жизни.

"Поэтому пойти по этому пути (повышения пенсионного возраста) мы не можем", - сказал глава ПМР.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Приднестровская Молдавская республика

Новости по теме

В мире
Франция потребовала от Греции выдачи россиянина ВинникаФранция потребовала от Греции выдачи россиянина Винника
Париж обвиняет гражданина России в киберпреступлениях, при этом его выдачи уже требуют США, а в России он арестован заочноПодробнее
 Американский институт получил подтверждение модернизации КНДР ядерного центраАмериканский институт получил подтверждение модернизации КНДР ядерного центра
На спутниковых снимках видно, что Северная Корея строит в Йонбене насосную установку для охлаждения реактораПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Исследование о пользе кофе, электронная кожа и новый "половой переключатель"Подробнее
 Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока 2"Датский премьер заявил, что Копенгаген сам не решит вопрос "Северного потока 2"
Проект уже получил все разрешения в Германии, Финляндии и Швеции, и теперь Дания предлагает обсуждать "Северный поток 2" на общеевропейском уровнеПодробнее
Ведущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на УкраинуВедущий "Международного обозрения" Примаков стал невъездным на Украину
Он собирался принять участие в конференции, организованной ОБСЕПодробнее
 Трамп перестал советоваться с главой ПентагонаТрамп перестал советоваться с главой Пентагона
Мэттис одним из последних узнает о важных военно-политических решениях президентаПодробнее
 Британский парламент проголосовал за расширение аэропорта ХитроуБританский парламент проголосовал за расширение аэропорта Хитроу
Несмотря на протесты лондонцев, законодатели одобрили строительство третьей взлетно-посадочной полосыПодробнее
 Москалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗОМоскалькова посетит россиянина Одинцова в киевском СИЗО
После этого российский омбудсмен намерена встретиться с моряками с судна "Норд"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Самые необычные футбольные площадки14 фото
27 июня
Самые необычные футбольные площадки
Фотохроника 26 июня6 фото
26 июня
Фотохроника 26 июня
Лучшие фото недели10 фото
22 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМоскалькова опасается, не постигнет ли Сенцова участь Надежды СавченкоВ РоссииВ Госдуме предложили удлинить "Северный поток-2", чтобы обойти несговорчивую ДаниюМоскваЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возрастаВ РоссииПродуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарстваВ миреАмериканский институт получил подтверждение модернизации КНДР ядерного центраВ России"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay

В ТЦ "Атриум" в Москве начали эвакуацию из-за пожара

Нефть Brent резко подорожала до $77,77 из-за снижения запасов в США

Орешкин предложил вернуться к идее уплаты НДФЛ по месту проживания

Экс-канцлер Германии Шредер прибыл в Казань с невестой

Он посетит матч между сборными Германии и Южной Кореи, откуда родом его будущая жена Подробнее

Суд Лондона вынес решение в пользу "РусАла" по иску к "Интерросу" и Crispian

На саммите ЕС ожидается постановление по крушению рейса MH17

Россиянин Винник отверг обвинения Франции в киберпреступлениях

Стороны конфликта в Донбассе договорились о прекращении огня с 1 июля

В Кремле не исключили встречи Лаврова с Помпео до саммита РФ-США

Самые необычные футбольные площадки

Самые необычные футбольные площадки14 фото

Путин и помощник президента США Болтон договорились о месте и дате встречи с Трампом

В ОЗХО проголосовали за наделение организации правом определять виновных в химатаках

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FРеспублика Корея Республика Корея0 : 0Идет второй таймГермания ГерманияИдет второй таймонлайнFМексика Мексика0 : 0Идет второй таймШвеция ШвецияИдет второй таймEСербия Сербия– : –21:00Бразилия Бразилия21:00EШвейцария Швейцария– : –21:00Коста-Рика Коста-Рика21:00