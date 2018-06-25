Предварительной причиной взрыва в доме в Татарстане назвали утечку бытового газа

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Утечка бытового газа могла привести к взрыву в доме в Заинске (Татарстан).

"По предварительной версии, хлопок произошел в результате утечки бытового газа. С целью установления причины назначен ряд экспертиз: судебно-медицинская, пожаро-техническая, трасологическая, газо-техническая и взрыво-технологическая", - сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарстану в понедельник.

В настоящее время допрашиваются потерпевшие, свидетели, жители дома, сотрудники управляющей компании ЖКХ Заинска и Заинской ООО "Газпром Трансгаз Казань".

Уголовное дело, возбужденное по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека), передано для расследования в третий отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Татарстану. Создана следственная группа, куда включены наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты.

Вечером 22 июня на пятом этаже в квартире одного из домов на улице Никифорова в Заинске произошел взрыв газа. Обрушилась кровля на площади 50 кв. м и фасад на площади 30 кв. м.

В результате взрыва два человека погибли, восемь получили травмы, в том числе ребенок.

Ранее следствие сообщало, что причиной взрыва могли стать работы по установке натяжных потолков, проводимые, со слов очевидцев, в одной из квартир.