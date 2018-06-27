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Эксперт назвал возможную повестку визита Болтона в Москву

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Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон приехал в Москву для формирования базовой повестки встречи в верхах, возможно, будет подготовлена некая декларация о стратегических рамках, считает председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Федор Лукьянов.

"Приезд советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона - событие, несомненно, позитивное. Отсутствие нормальной коммуникации на высоком политическом уровне между двумя державами, способными физически уничтожить друг друга и весь мир своими ядерными арсеналами - нонсенс. В самые напряженные моменты холодной войны такая коммуникация имела место, и ее восстановление совершенно необходимо", - сказал Лукьянов в интервью "Интерфаксу".

Он отметил, что необходимо четко понимать "пределы возможного". "Цель сейчас - сформировать базовую повестку разговора (президентов США и России - ИФ). Как ни странно, ее сейчас нет. Есть набор тем, которые вроде бы обязательно должны обсуждаться (ядерная стратегическая стабильность, Сирия, Украина, Корейский полуостров, кибербезопасность плюс набор прикладных двусторонних вопросов), но разговора по ним, по сути, не ведется", - отмечает эксперт.

"Обрисовать контуры переговоров президентов - это и есть первоочередная задача. Возможно, пойдут по опробованному 10 лет назад пути - тогда Москва и Вашингтон согласовали Декларацию о стратегических рамках (принята на встрече президентов Владимира Путина и Джорджа Буша в апреле 2008 г.). Впрочем, эффективность той декларации была ограниченна, отношения вскоре пережили очередной глубокий кризис (война в Грузии), однако некоторые заложенные в документе идеи легли в основу перезагрузки уже при Обаме. Практическая перспективность чего-то подобного сегодня неочевидна, но сама попытка очертить поле, вероятно, необходима", - продолжил он.

По мнению Ф.Лукьянова, "для Трампа эта встреча, похоже, важна и как демонстрация того, что как по-настоящему сильный лидер он игнорирует крайне неблагоприятный фон и делает то, что считает нужным". Это, по словам эксперта, - "еще одна игра на внутреннем поле, где контакты Трампа с Путиным вызывают истерику у части представителей верхнего эшелона".

"Для Путина важно понять характер собеседника и в идеале застолбить Россию как незаменимого партнера США, равноценного по ряду критериев", - отмечает политолог.

"Некоторые параметры предстоящей встречи Путина и Трампа понятны. Во-первых, никаких прорывов не будет и быть не может. Качественные изменения в отношениях готовятся долго и тщательно, они возможны только когда воля руководителей сочетается со сложившимся в политических элитах запросом на позитивные перемены (чем бы он ни был вызван). В данном случае саммит будет проходить почти "с листа", подготовить ничего, кроме самых общих заявлений, не успеть, да в нынешней атмосфере это и невозможно", - подчеркнул Ф.Лукьянов.

Во-вторых, по словам эксперта, "это будет в значительно большей степени встреча двух персоналий, а не двух государственных машин".

"Путин и Трамп, каждый по-своему, очень ярко выраженные лидеры, определяющие политическую и даже общественную атмосферу в своих странах. Они друг другу явно интересны, хотя характер этого интереса пока не вполне прояснен. Выяснение взаимных намерений и прощупывание психологии собеседника - это будет наиболее важное содержание встречи, более важное, чем формальные договоренности о чем-то. В этом - значение встречи, но и ее ограниченность - межличностные отношения недостаточны для стабильной базы отношений стран", - пояснил Лукьянов.

"В-третьих, ни Россия, ни США на сегодняшний день не склонны фиксировать приемлемый статус-кво, потому что его в принципе не существует. Мир и политика большинства стран (Россия и США не исключение) претерпевают принципиальные трансформации. Все настолько быстро меняется, что нет возможности и смысла стремиться к договоренности о долгосрочной модели отношений. Речь только о ситуативном "разруливании" кризисов и снижении рисков. Да и то не в полной мере - оба лидера по характеру не из трусливых, считают довольно высокую степень риска допустимой", - заключил председатель президиума СВОП.

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Теги: США, Джон Болтон

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