Болтон прибыл на переговоры с Лавровым

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находящийся в Москве, прибыл на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Москву Болтон обсудит возможные переговоры президентов России и США. Также стало известно, что с советником президента США встретится российский лидер Владимир Путин.

СМИ ранее писали, что встреча президентов России и США может состояться в середине июля. В качестве одного из вероятных мест проведения саммита называлась Вена. Вместе с тем накануне американская газета Politico со ссылкой на информированный источник сообщила, что переговоры Трампа и Путина могут пройти в Хельсинки.