Главные новости
МоскваЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возрастаВ РоссииПродуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарстваВ РоссииИсточник назвал объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда"
В России

Болтон прибыл на переговоры с Лавровым

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, находящийся в Москве, прибыл на встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает корреспондент "Интерфакса".

Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Москву Болтон обсудит возможные переговоры президентов России и США. Также стало известно, что с советником президента США встретится российский лидер Владимир Путин.

СМИ ранее писали, что встреча президентов России и США может состояться в середине июля. В качестве одного из вероятных мест проведения саммита называлась Вена. Вместе с тем накануне американская газета Politico со ссылкой на информированный источник сообщила, что переговоры Трампа и Путина могут пройти в Хельсинки.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Джон Болтон, Сергей Лавров, Россия, США

Новости по теме

В России
"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay
Соцсеть предоставит площадку электронной торговли - пока на этапе тестирования это билеты и сервисы доставки едыПодробнее
 Продуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарстваПродуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарства
После смены правительства работа над законопроектом прекращенаПодробнее
 Источник назвал объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда"Источник назвал объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда"
Следователи установили, что объем похищенного превысил семь миллиардов рублейПодробнее
 Путин назначил полпредов в федеральных округахПутин назначил полпредов в федеральных округах
Со своих постов были сняты представители президента в УрФО и на Северном КавказеПодробнее
Суд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки ХлопонинуСуд обязал Навального опровергнуть утверждения о даче Прохоровым взятки Хлопонину
Оппозиционеру также придется заплатить 1 рубль в качестве моральной компенсации ПрохоровуПодробнее
 Умер поэт Андрей ДементьевУмер поэт Андрей Дементьев
Причиной смерти могла стать инфекцияПодробнее
 Ольга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадоксОльга Васильева: ЕГЭ оценивает то, чего нет, это абсолютный парадокс
"Интерфакс" продолжает помогать преподавателям, родителям и ученикам получать ответы министра (теперь уже просвещения) на интересующие их вопросыПодробнее
 Роскачество определило регионы страны с лучшим хлебомРоскачество определило регионы страны с лучшим хлебом
Эксперты пришли к выводу, что 86% хлеба в РФ соответствует стандартам, в Москве - только 58%Подробнее
 Профсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городахПрофсоюзы сообщили о согласовании акций против пенсионной реформы в 30 городах
Подобные мероприятия с разрешения властей прошли в семи российских городах, примерно по 25 акциям получен отказПодробнее
 ОАК опровергла разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану"ОАК опровергла разработку сверхтяжелого транспортного самолета на замену "Руслану"
Пока корпорация будет заниматься поддержанием исправности парка Ан-124 и Ил-76Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 26 июня6 фото
26 июня
Фотохроника 26 июня
Семьи футболистов на ЧМ-20189 фото
26 июня
Семьи футболистов на ЧМ-2018
Иранские болельщицы9 фото
26 июня
Иранские болельщицы
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваЛевым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возрастаВ РоссииПродуктовые магазины не будут продавать безрецептурные лекарстваВ РоссииИсточник назвал объем хищений при строительстве судоверфи "Звезда"СпортМарадона прилетел в Москву после госпитализацииВ миреАмериканский институт получил подтверждение модернизации КНДР ядерного центраВ России"Вконтакте" запустила платежную систему VK Pay

К аварийной посадке Ан-2 в Иркутской области привела потеря управления

Правительство РФ решило продать "РусГидро" доли в "Интер РАО"

Рекорд атмосферного давления для 27 июня зафиксирован в Москве

Свалка бытовых отходов загорелась в Раменском районе Подмосковья

Болтон прибыл на переговоры с Лавровым

Левым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возраста

Левым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возрастаОппозиционеры решили 4 июля собрать подписи под петицией против реформы Подробнее

В КСИР заявили о долге иранцев помочь властям преодолеть экономические проблемы

Украина провела артиллерийские учения у границы с Крымом

Профсоюзы предложили прописать меры по защите работников в новом законе о пенсии

Минспорту поручили подготовить концепцию использования объектов ЧМ-2018

Ученые сообщили о значительном сокращении площади тропических лесов за 2017 год

Путин встретится с советником президента США Болтоном в среду

В Кирове водитель автобуса смотрел футбольный матч за рулем

Туристический кластер "Гжель" собрались создать в Подмосковье

Брянские таможенники изъяли у украинца 700 засушенных жуков и бабочек

Режиссер Богомолов не увидел драмы в непродлении контракта с МХТ им.Чехова

Режиссер Богомолов не увидел драмы в непродлении контракта с МХТ им.ЧеховаОн не рассчитывал, что соглашение будет продлено, и пока ни с кем не обсуждал эту тему Подробнее

Самолет Ан-2 жестко приземлился в Иркутской области

Uber добился лицензии на работу в Лондоне на 15 месяцев с рядом условий

В Индии разбился истребитель Су-30МКИ

Вместе с Болтоном в Москву прибыла советник Трампа по отношениям с Европой и РФ

СК возбудил дело после гибели двух рабочих на заводе в Подмосковье

Число кандидатов в мэры Москвы достигло 29

Фестиваль песчаных скульптур в Остенде

Фестиваль песчаных скульптур в Остенде9 фото

Счетная палата нашла недостатки в программе помощи ипотечным заемщикам

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
FРеспублика Корея Республика Корея– : –17:00Германия Германия17:00FМексика Мексика– : –17:00Швеция Швеция17:00EСербия Сербия– : –21:00Бразилия Бразилия21:00EШвейцария Швейцария– : –21:00Коста-Рика Коста-Рика21:00