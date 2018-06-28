В России

Глава комитета Госдумы заявил об угрозе мусорного коллапса в десяти регионах

Токсичные отходы на свалках угрожают жизни и здоровью 17 млн россиян

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Власти десяти российских регионов в ближайшее время могут столкнуться с острой проблемой вывоза и переработки мусора, сообщил председатель комитета по экологии и охране окружающей среды Государственной Думы РФ Владимир Бурматов на заседании коллегии Генпрокуратуры РФ в Иркутске в четверг.

"Мы фиксируем катастрофическую исчерпаемость полигонов твердых бытовых отходов в Астраханской, Калужской, Ленинградской, Московской, Орловской, Тверской области, в Бурятии, Башкирии, Кабардино-Балкарии и в Крыму. Это означает, что они скоро столкнуться с мусорным коллапсом", - сказал Бурматов.

Он также уточнил, что контролирующие органы фиксируют огромный объем незаконных свалок, которые были размещены на землях муниципалитетов. Сейчас речь идет о 11 тыс. свалок и 40 тыс. мусорных навалов.

"В России размещено 30 млрд тонн отходов, то есть на каждого жителя приходится по 205 тонн. Ежегодно образуется 4 млрд тонн отходов, а полигоны (свалки - ИФ) занимают территорию в 4 млн га. При этом она (территория - ИФ) ежегодно возрастает на 300 тыс. га. Токсичные отходы, содержащиеся на полигонах, угрожают жизни и здоровью 17 млн человек", - заявил первый замгенпрокурора РФ Александр Буксман.

Он добавил, что тяжелая ситуация также сложилась на Байкальской природной территории (БПТ, территория вокруг озера Байкал), где размещено 900 млн тонн отходов, при этом ежегодно этот объем прирастает на 200 млн тонн. Кроме этого, как уточнил А.Буксман, ежегодно в водные объекты БПТ сбрасывается около 400 тыс. тонн жидких отходов.

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Теги: Россия, Госдума, Генпрокуратура

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