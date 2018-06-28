В "Мемориале" назвали политическим преследованием новое дело против Дмитриева

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Новое уголовное дело, возбужденное против главы карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева, является фактом политического преследования, считает член правления международной некоммерческой организации "Мемориал" Олег Орлов.

"Налицо факт политического преследования. Уголовное дело возбуждено, потому что прокуратура не может остановиться", - сказал Орлов "Интерфаксу" в четверг.

По его словам, возвращение Верховным судом Карелии на повторное рассмотрение в нижестоящий суд первого дела Дмитриева было "очень странным", поскольку основанием для этого были названы новые обстоятельства, чего не должно быть при рассмотрении уголовного дела.

"Теперь они делают хорошую мину при плохой игре, якобы открылись новые данные, и они возбуждают новое дело. Вполне очевидно, что они просто не могут отстать, хотя рассыпалось их прошлое обвинение, и непонятно на чем будет основано новое", - добавил Орлов.

По его словам, в этой ситуации "Мемориал" будет в юридическом плане поддерживать защиту, а в общественном - продолжать общественную кампанию, которая развернута вокруг Дмитриева.

"Что еще мы можем делать? Добиваться правды. На первом суде правда вылезла целиком и полностью, что дело яйца выеденного не стоит, обвинение непонятно на чем было построено, на неправомочных обвинениях и непонятно где взятых "доказательствах". Думаю, что то же самое произойдет и на следующем суде", - сказал Орлов.

Ранее в четверг пресс-секретарь карельского управления СКР Виталий Коновалов сообщил "Интерфаксу", что следствие возбудило в отношении Дмитриева уголовное дело по статье о сексуальном насилии.

"Дело возбуждено по пункту "б", части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста - ИФ) ", - сказал Коновалов.

Адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев заявил, что его подзащитный был задержан правоохранительными органами 27 июня. По его сведениям, в четверг Петрозаводский городской суд, вероятно, рассмотрит ходатайство следствия об аресте Дмитриева.

Как сообщалось ранее, Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Дмитриева, обвинявшегося в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии.

Как ранее сообщалось, прокуратура в апелляционном представлении потребовала отменить приговор первой инстанции, так как в ведомстве сочли, что выводы суда "не соответствуют фактическим материалам дела". Кроме того, прокурор Петрозаводска Елена Аскерова посчитала, что нарушен ряд положений уголовно-процессуального закона.

Суд оправдал

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы.

Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Следствие обвиняло Дмитриева в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-40-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.