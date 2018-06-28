Лидер карельского "Мемориала" арестован по подозрению в сексуальном насилии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Петрозаводский городской суд в четверг взял под стражу лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, который подозревается в сексуальном насилии над несовершеннолетней приемной дочерью, сообщил журналистам адвокат Виктор Ануфриев после рассмотрения судом ходатайства следователя.

"Юрий Дмитриев арестован на два месяца", - сказал Ануфриев.

"Дело ни на чем не основывается. Основывается на том, что объяснение у девочки (приемной 13-летней дочери - ИФ) взяли, из нее выдавили, можно сказать, какую-то фразу. А так - нет никаких доказательство того, что Юрий Дмитриев совершал то, в чем его пытаются обвинить", - сказал журналистам Ануфриев.

Он не уточнил, что именно сказала приемная дочь Дмитриева, ссылаясь на то, что ходатайство о мере пресечения рассматривалось судом в закрытом режиме. При этом, по словам адвоката, девочка сказала "в 50 раз меньше", чем от нее требовал следователь.

Ануфриев назвал новое дело фарсом и заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее. "Я уверен, что это так же развалится", - добавил адвокат.

Дмитриеву не предъявлено обвинение, он находится в статусе подозреваемого.

По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Дмитриев был задержан 27 июня.

Обвинения по предыдущему делу

Как ранее сообщалось, 15 июня Верховный суд Карелии отменил приговор первой инстанции и направил на новое рассмотрение уголовное дело Дмитриева, обвинявшегося в развратных действиях в отношении приемной дочери и изготовлении детской порнографии. По словам адвоката, в суде 15 июня было представлено заключение психолога, в котором указывались "новые обстоятельства".

5 апреля Петрозаводский городской суд полностью оправдал Дмитриева по статье об изготовлении детской порнографии, а также по статье о развратных действиях в отношении ребенка, и признал за ним право на реабилитацию и возмещение ущерба.

При этом суд признал Дмитриева виновным в незаконном хранении деталей гладкоствольного ружья и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы, но учел срок, который тот отбыл в следственным изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев ограничения свободы. Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.

Следствие обвиняло Дмитриева в фотосъемке несовершеннолетней приемной дочери для изготовления порнографических материалов, в совершении развратных действий, а также в незаконном хранении оружия. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Исследование фотоматериалов показало, что снимки не являются порнографическими.

Дмитриев составлял книги памяти жертв политических репрессий в Карелии в 1930-1940-е годы. Кроме того, он обнаружил в регионе места массовых захоронений жертв репрессий в Сандармохе и Красном бору.