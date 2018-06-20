У арестованной за шпионаж россиянки Цуркан обнаружили румынский паспорт

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Румынские власти запросили у посольства России в Бухаресте официальную информацию в связи с арестом гражданки Румынии, члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже.

"Министерство иностранных дел Румынии официально запросило у посольства Российской Федерации в Бухаресте дополнительную информацию относительно причин задержания в Москве Карины Цуркан. Согласно имеющимся данным, Карина Цуркан имеет и гражданство Румынии", - говорится в сообщении министерства иностранных дел Румынии, текст которого поступил в среду вечером в коррпункт "Интерфакса" в Кишиневе.

"МИД обращает внимание на спекулятивный характер информации в ряде российских СМИ по этому поводу и призывает объективно подходить к данной теме", - отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства Румынии.

Ранее МИД Молдавии опроверг информацию о том, что Карина Цуркан является гражданкой республики. МИД подтвердил, что она родилась, жила и работала в Молдавии, окончила Международный Независимый университет Молдавии. В начале 2000 годов она уехала в Москву. Позже, Цуркан приняла гражданство России и написала прошение об отказе от гражданства Молдавии. Указ о лишении гражданства был подписан в 2016 году бывшим президентом Молдавии Николаем Тимофти.

Шпионаж в пользу Румынии

Ранее информированный источник, знакомый с ходом расследования, сообщил "Интерфаксу", что Карина Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая в свою очередь, по некоторым данным, сотрудничает с ЦРУ.

"Карина Цуркан подозревается в том, что она передавала сведения о подготовке крупных энергетических проектов РФ за рубежом Службе внешней разведки Румынии", - сказал собеседник агентства.

"По нашим данным, эта румынская спецслужба активно сотрудничает с ЦРУ", - сказал собеседник агентства.

Во вторник 19 июня в пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили, что 15 июня Цуркан была заключена под стражу на два месяца. В отношении женщины возбуждено уголовное дело о шпионаже. Если ее вина будет доказана, женщине грозит от 10 до 20 лет заключения.

Цуркан вины не признала.