Две трети россиян одобрили деятельность Путина

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Почти две трети россиян одобряют деятельность президента РФ Владимира Путина, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно данным социологического исследования, 65% респондентов в той или иной мере с одобрением относятся к деятельности главы государства: 24% опрошенных ответили "безусловно, да" и 41% - "скорее, да".

При этом деятельность кабинета министров одобряет немногим более трети (34%) россиян. 61% респондентов в той или иной мере не одобряют деятельность кабинета министров: 34% - "скорее, нет" и 27% - "безусловно, нет".

46% опрошенных считают, что дела в стране идут в правильном направлении, а 42% респондентов придерживаются противоположной точки зрения.

Опрос был проведен 22-26 июня по репрезентативной российской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектов РФ.