Путин почти в два раза обошел правительство по уровню одобрения россиянами

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют почти две трети россиян, правительства РФ - немногим более трети, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам социологического исследования, к деятельности главы государства с одобрением относятся 64,1% респондентов, председателя правительства - 30,7%, а к работе кабинета министров - 37,1% опрошенных.

Рейтинги доверия политикам и силовикам за неделю снизились в среднем на 2-3%. Среди политиков наибольшим доверием пользуется Владимир Путин с 38,3%, второе место в списке занимает министр обороны Сергей Шойгу - 15,6%, третье - министр иностранных дел Сергей Лавров - 11,4%", отмечает ВЦИОМ.

Что касается партий, то электоральный рейтинг "Единой России" по результатам опроса 18-24 июня составил 38,7%, КПРФ- 14,5%, ЛДПР - 10,3%, "Справедливой России" - 5,7%.

"Оценки органов власти и их руководителей на прошедшей неделе снизились, в первую очередь, под влиянием негативно воспринятой обществом инициативы правительства по изменению пенсионного законодательства. Снижение продолжалось несколько дней, после чего рейтинги стабилизировались на новом, более низком уровне. Происходит адаптация населения к ситуации, определение личных выгод и потерь от предстоящих изменений", - заявил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, чьи слова приводит пресс-служба социологического центра.

Опросы проведены в мае-июне, в них принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. До 17 июня включительно опрашивалось ежедневно 1000 респондентов не менее чем в 80 регионах. С 18 июня ежедневно опрашивается 1600 респондентов.