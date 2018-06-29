Большинство россиян заявили о решении поднятых на "прямой линии" с Путиным проблем

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Более половины россиян считают, что проблемы, затронутые в ходе "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, найдут свое решение, свидетельствуют данные по результатам опроса "Левада-центра", поступившие в пятницу в "Интерфакс".

Согласно результатам исследования, 56% респондентов считают, что проблемы, поднятые в ходе "прямой линии", будут решены. Треть опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

По данным опроса, 41% россиян смотрели "прямую линию" президента по телевизору, еще более трети опрошенных (37%) слышали о ней, но не знают, о чем шла речь.

Каждый десятый опрошенный читал обсуждение "прямой линии" в газетах или в интернете, но сам не смотрел ее, и не знаком с ответами Путина.

Опрос был проведен 22-26 июня по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах.