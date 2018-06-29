Улюкаев не смог выплатить 130 млн руб. штрафа из-за ареста всего его имущества

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Штраф в 130 млн рублей, назначенный осужденному за получение взятки экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву, до сих по не выплачен из-за того, что на все его имущество наложен арест, сообщила в суде защитник экс-министра Лариса Каштанова.

Замоскворецкий суд Москвы рассматривает просьбу адвокатов Улюкаева о снятии ареста с его имущества в связи с назначенным ему по приговору штрафом в 130 млн рублей.

Обвинение возражает против снятия ареста со всего имущества осужденного до выплаты им назначенного по приговору штрафа. "Считаю, что ходатайство защиты Улюкаева подлежит удовлетворению частично. Предлагаю направить обращение к взысканию денежных средств в сумме назначенного штрафа с одного из счетов осужденного, после чего от ареста будет освобождено все остальное имущество", - сказал прокурор Павел Филипчук на заседании.

По словам прокурора, такая судьба имущества Улюкаева был определена еще судом первой инстанции по приговору.

В свою очередь защитник экс-министра Лариса Каштанова и сам осужденный просили ходатайство удовлетворить полностью.

Ранее в пятницу суд удовлетворил ходатайство бывшего руководителя службы безопасности "Роснефти", генерала ФСБ Олега Феоктистова о возврате $2 млн, которые были переданы Улюкаеву в качестве взятки.

Дело Улюкаева

- Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей, признав его виновным в получении взятки в $2 млн от главы "Роснефти" Игоря Сечина за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую "Роснефти" приобрести государственный пакет акций "Башнефти".

- Вину Улюкаев не признал, заявивив, что в отношении него совершили провокацию.

- Экс-министра отправили отбывать наказание в колонию №1 строгого режима в Перемерках - поселке в черте Твери.