Суд в Чечне 3 июля начнет рассматривать дело правозащитника Титиева

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Шалинский городской суд 3 июля приступит к рассмотрению уголовного дела о хранении наркотиков в крупном размере в отношении руководителя чеченского представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева.

"Предварительное заседание по делу Оюба состоится 3 июля в 11:00 в Шалинском городском суде", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мемориала" в пятницу.

Согласно законодательству, слушание пройдет в закрытом режиме. Как ожидается, по итогам предварительного заседания суд назначит дату рассмотрения дела по существу, а также разрешит заявленные сторонами процесса ходатайства.

"Это заседание закрытое, но адвокаты, скорее всего, будут просить судью открыть его частично, особенно если тогда же будет рассматриваться вопрос о продлении ареста Оюба", - добавили в пресс-службе "Мемориала".

Как сообщалось, в окончательной редакции правозащитнику предъявлено обвинение в хранении наркотиков в крупном размере (ч.2 ст. 228 УК РФ). По версии следствия, Титиев без цели сбыта "в неустановленном в ходе следствия месте и время, но не позднее 10 часов 47 минут 9 января 2018, и при неустановленных обстоятельствах приобрел наркотическое средство - каннабис (марихуана) массой не менее 207,84 грамма". Наркотики были обнаружены в автомобиле Титиева при осмотре 9 января.

Правозащитник вину не признает и настаивает, что наркотики ему были подброшены. С 11 января он находится под арестом.