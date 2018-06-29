Работа France24 в России оказалась подконтрольной иностранному юрлицу

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор попросил учредителя телеканала France24 в России в кратчайшие сроки устранить нарушения, выявленные в ходе проверки. Как выяснилось, деятельность СМИ находится под контролем иностранного юридического лица, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор в рамках контрольно-надзорной деятельности в сфере СМИ выявил со стороны зарегистрированного в России телеканала France24 нарушение статьи 19.1 закона "О средствах массовой информации". В ходе анализа лицензионных договоров, имеющихся в распоряжении Роскомнадзора, установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением требований части 2 статьи 19.1 закона "О СМИ", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в агентство.

В связи с этим в письме ООО "Медиа Коммуникейшнс" - учредителю российского телеканала France24 - Роскомнадзор напомнил о недопустимости нарушения законодательства РФ.

"Как говорится в письме, информацию о принятых мерах для устранения допущенных нарушений необходимо в кратчайшие сроки представить в Роскомнадзор с приложением подтверждающих документов", - отмечается в сообщении.

Поправки в закон "О СМИ"

В России с 1 января 2016 года вступили в силу поправки в закон "О СМИ", которые ограничивают участие иностранцев в российских медиа на уровне 20%.

Закон был принят Госдумой 26 сентября 2014 года, 1 октября одобрен Советом федерации и 14 октября подписан президентом. В соответствии с поправками, иностранные государства, международные организации, иностранные юрлица и граждане, а также российские юрлица с более 20% иностранного капитала не могут прямо или косвенно контролировать более 20% капитала российских СМИ.

Ранее в законе о СМИ ограничение на иностранное участие было установлено лишь для телевидения и радио в размере 50%. Новый закон распространяется на все медиа, в том числе на печатные и интернет-издания.