В России

Источник связал претензии к France24 в РФ с предупреждением телеканалу RT во Франции

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Претензии Роскомнадзора к телеканалу France24 в России связаны с предупреждением телеканалу RT France, вынесенным накануне Высшим советом по аудиовизуальным средствам Франции (CSA), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Вчера было вынесено решение контролирующего органа - медиарегулятора в отношении Russia Today во Франции. В связи с чем российский контролирующий орган - Роскомнадзор - представил свою позицию", - сказал собеседник агентства.

Источник отметил, что Роскомнадзор "ведет постоянный мониторинг, проверки на соответствие лицензиатов французских средств массовой информации, которые действуют на территории России".

Накануне стало известно, что Высший совет по аудиовизуальным средствам Франции (CSA) по итогам расследования вынес предупреждение телеканалу RT France "в связи с отсутствием честности, точности информации и отсутствием разнообразия точек зрения" в сюжете, посвященному ситуации в Сирии, который вышел в эфир 13 апреля 2018 года. Так, в сюжете под заголовком "Имитация атак", где оспаривалась реальность применения химоружия в Восточной Гуте, по мнению CSA, "устный перевод высказываний сирийского свидетеля (атаки - ИФ) не соответствовал тому, что он заявлял телеканалу". Кроме того, другой свидетель в оригинале не упоминал группировку "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ) как автора атаки, тогда как ее название звучало в переводе.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила "Интерфаксу", что данное предупреждение для СМИ является первым. "Мы пока не знаем, чем это нам грозит и к каким последствиям приведет. В нашем понимании это такое "предупреждение ради предупреждения". Потому что подобные вещи всегда используются в политических целях", - сказала Симоньян.

Предупреждение в адрес France 24

Ранее в пятницу Роскомнадзор попросил учредителя телеканала France24 в России в кратчайшие сроки устранить нарушения, выявленные в ходе проверки. Согласно ее результатам, деятельность СМИ находится под контролем иностранного юридического лица, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства. В связи с этим в письме ООО "Медиа Коммуникейшнс" - учредителю российского телеканала France24 - Роскомнадзор напомнил о недопустимости нарушения законодательства РФ.

Роскомнадзор проинформировал учредителя телеканала, что "в соответствии с частью 5 статьи 16 закона о СМИ деятельность средства массовой информации может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ, по решению суда в порядке административного судопроизводства по заявлению регистрирующего органа".

"Кроме того (...) за несоблюдение лицензиатом ограничений, связанных с учреждением телеканалов, радиоканалов, организаций (юридических лиц), осуществляющих вещание, по решению суда на основании рассмотрения заявления лицензирующего органа может быть аннулирована лицензия, выданная ООО "Медиа Коммуникейшнс" на вещание телеканала "France 24", - заявили в Роскомнадзоре.

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Теги: Роскомнадзор, France 24

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