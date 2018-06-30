Более 150 военных полицейских вернулись домой из Сирии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие военной полиции Южного военного округа вернулись домой после успешного выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики, сообщило в субботу Минобороны России.

"Более 150 военных полицейских самолетом Ил-76 военно-транспортной авиации были доставлены на аэродром Моздок. На родной земле их встречали руководящий состав воинских частей и сослуживцы. Личный состав выполнял задачи по контролю за режимом прекращения боевых действий в зонах деэскалации, обеспечению безопасности мирного населения в ходе проведения гуманитарных акций и сопровождению гуманитарных конвоев", - отмечается в сообщении.

На авиабазе Хмеймим перед убытием в Россию состоялось торжественное награждение военнослужащих военной полиции государственными и ведомственными наградами. По итогам выполнения специальных задач руководство военной полиции от лица Министерства обороны Российской Федерации поблагодарило командование и личный состав за мужество и высокий профессионализм, проявленные при выполнении специальных задач.