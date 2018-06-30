В подмосковных "Снегирях" открывается V пленум ЦК КПРФ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Пленум ЦК КПРФ в субботу проанализирует предлагаемые правительством изменения в пенсионное законодательство.

Как сообщил "Интерфаксу" первый зампред ЦК, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, 30 июня начнет свою работу V пленум Центрального Комитета нашей партии.

"Все ключевые оценки и предложения на пленуме представит лидер партии Геннадий Зюганов. Он выступит с докладом "Пенсионная "реформа" - вызов обществу. Проблемы региональной политики и задачи КПРФ". Я знаком с проектом доклада, это важнейший материал для всего актива на ближайшую перспективу", - сказал И.Мельников.

Он отметил, что на пленуме "будут даны и конкретные рекомендации нашей депутатской вертикали".

По словам И.Мельникова, в фокусе внимания пленума "будет, можно сказать, чрезвычайный вопрос - задачи партии по противодействию пенсионной реформе правительства".

Первый зампред ЦК заметил, что для КПРФ "вопрос о пенсионном возрасте не только социально-экономический, но и принципиальный идеологический". "Повышение пенсионного возраста - это вектор движения, который явно не приближает Россию к тому, что именуется "социальным государством", - сказал И.Мельников.

V пленум Центрального Комитета КПРФ состоится в Московской области, в оздоровительном комплексе "Снегири" 30 июня, в субботу. Он откроется 10 часов утра.