На юге Сирии 250 боевиков прекратили сопротивление

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Боевики в количестве 250 человек в Юго-Западной зоне деэскалации в Сирии прекратили сопротивление правительственным силам и согласились урегулировать свой статус, сообщил на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Цыганков.

"В Юго-Западной зоне деэскалации к режиму прекращения боевых действий присоединилось три населенных пункта - Умм-Валад, Этбаа и Джбеб. 250 боевиков вооруженных формирований, прекративших сопротивление правительственным войскам, приняли решение пройти процедуру урегулирования статуса", - сказал Цыганков в субботу.

"Ими сдано 118 единиц оружия, три единицы техники и большое количество различных боеприпасов", - отметил российский генерал.

В то же время, отметил Цыганков, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в течение суток зафиксированы случаи нарушений со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо и Латакия.

"За прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулось 108 человек, в Восточную Гуту - 115 человек. Всего из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 70 тысяч 749 жителей Восточной Гуты и 106 тысяч 691 житель провинции Хомс", - сообщил Цыганков.