"Натали Турс" отменит чартеры в Испанию, Италию и Турцию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Туристическая компания "Натали Турс" отменяет чартерные программы, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию, сообщил "Интерфаксу" в субботу президент компании Владимир Воробьев.

"Натали Турс" в пятницу сообщила своим агентствам, что начиная с 30 июня, отменяет чартерные программы в шесть городов Испании, Италии и Турции в связи с низкой рентабельностью. При этом туры с перелетом регулярными рейсами будут выполняться в обычном режиме. Компания предложила клиентам, которые должны были вылетать на чартерных рейсах, обратиться за возмещением напрямую или через свои агентства.

"Все чартерные рейсы нами были оплачены, включая депозиты на вывозные рейсы, поэтому они выполняются для того, чтобы людей вывезти. В течение недели до следующих выходных всех вывезем, и на этом чартеры на это лето закроем. Завозить туристов по этим программам не будем, самолеты полетят пустыми. Средства "Турпомощи" для вывоза туристов не понадобятся", - сказал Воробьев.

Он также сообщил, что пересаживать пассажиров чартерных рейсов на регулярные в разгар сезона было бы слишком дорого, поэтому компания решила возвращать им деньги за несостоявшиеся туры.

"У нас чартерами вылетало порядка 450 человек в неделю на Испанию. И порядка 170 - в Италию. По Греции и Турции объем минимальный. В Италию это блоки, в Испанию самолеты четыре раза в неделю. Наиболее сложная ситуация в Испании складывается. В целом мы работаем по 55 направлениям, но основной объем делаем на регулярных рейсах", - рассказал глава "Натали Турс".

Воробьев заметил, что к падению продаж зарубежных туров привела совокупность факторов. В начале апреля курс рубля резко упал по отношению к доллару и евро, что сделало зарубежный отдых дороже. Ситуацию усугубил и xемпионат мира по футболу, из-за которого многие россияне не захотели уезжать из страны.

"Мы будем стараться полностью нормализовать ситуацию. В понедельник встречаюсь с ключевыми агентами, попробуем снять все острые вопросы", - сказал глава "Натали Турс".

В минувший понедельник туристы "Натали Турс" столкнулись с проблемами при заселении в отели Турции и китайского острова Хайнань. В отелях им сообщили, что их номера не оплачены и потребовали заплатить повторно, что туристам и пришлось сделать. Позже эти ситуации были урегулированы. Ростуризм в четверг сообщил о встрече В.Воробьева с главой ассоциации туроператоров по выездному туризму "Турпомощь", на которой он заверил в финансовой состоятельности своей компании и ее готовности выполнять свои обязательства.