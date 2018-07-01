В России Пенсионная реформа

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли в регионах ЦФО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В нескольких регионах Центрального федерального округа в воскресенье состоялись митинги против повышения пенсионного возраста.

Так, акция, организованная сторонниками Алексея Навального, состоялась во Владимире. Как сообщили "Интерфаксу" во владимирском штабе оппозиционера, участие в митинге приняли около 200 человек. Сначала активисты собрались у здания филармонии на Садовой площади, после чего проследовали до гайд-парка, где прошел сам митинг. Собравшиеся высказывали несогласие с изменением пенсионного законодательства и требовали отменить повышение пенсионного возраста.

Правительство РФ ранее одобрило изменение пенсионной системы, решив постепенно повышать пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Акция прошла без происшествий. Агентство не располагает комментарием пресс-службы владимирского УМВД.

В Белгороде в парке Ленина прошел несогласованный митинг против повышения пенсионного возраста, организованный также сторонниками Навального. По словам представителя штаба, митинг проходил в специально отведенном месте, где согласование не требуется. Происшествий не зафиксировано. По данным Росгвардии, участвовало более 200 человек.

В пяти городах Ивановской области региональное отделение КПРФ организовало и провело митинги против изменений пенсионного законодательства. По данным организаторов, на митинг к памятнику Ленину в областном центре на одноименной площади вышли не менее 600 человек. Аналогичные акции прошли в Кинешме, Вичуге, Шуе и Родниках.

Кроме того, накануне согласованные митинги против повышения пенсионного возраста провели в Смоленске и Белгороде региональные отделения КПРФ.

Ранее сообщалось, что митинги против повышения пенсионного возраста прошли в Брянске, Ставрополе, Краснодаре, Томске, Омске, Хабаровске, Мурманске.

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Теги: Владимир, Белгород

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