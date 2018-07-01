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В России Пенсионная реформа

В Брянске, Томске и Хабаровске прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Митинг против с участием бооо 400 человек повышения пенсионного возраста состоялся в Брянске на площади Революции в воскресенье, сообщает корреспондент "Интерфакса".

Акция организована местным отделением КПРФ и согласована с властями. Накануне региональное отделение "Справедливой России" на своем сайте заявило о поддержке коммунистов по этому вопросу и намерении принять участие в митинге. Среди участников акции были также замечены брянские сторонники оппозиционера Алексея Навального, профсоюзные лидеры.

Между тем, согласованный митинг против пенсионной реформы, на который, по оценкам организаторов, пришло до 500 человек, сторонников Алексея Навального прошел в Томске в сквере студенческих стройотрядов.

Активисты до митинга и во время его проведения собрали около 1,5 тыс. подписей против изменений пенсионного законодательства, которые они намерены направить в Совет Федерации.

Ранее в воскресенье корреспондент "Интерфакса" сообщил, что сторонники Навального в Хабаровске вышли на митинг против повышения пенсионного возраста.

Митинг был согласован администрацией города. По официальным данным мэрии, в мероприятии участвовали около 300 человек, организаторы сообщили об участии более 1 тыс. хабаровчан.

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Теги: Брянск, Томск, Хабаровск

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