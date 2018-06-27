Левым отказали в проведении митинга в Москве против повышения пенсионного возраста

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы окончательно отказали представителям левых сил в проведении в городе 4 июля митинга против изменения в РФ пенсионного законодательства, организаторы обжалуют это решение в суде и проведут акцию в формате коллективной подачи требований в администрацию президента РФ, сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов.

"Мы получили окончательный отказ в согласовании митинга по пенсионной реформе. Мы подавали заявку на 4 июля на площади Революции, потом предлагали московским властям другие места посмотреть, более отдаленные от центра, с учетом того, что в этот день футбольных матчей не проводится, и мы не считаем, что будут какие-то серьезные проблемы для инфраструктуры города", - сказал Удальцов "Интерфаксу" в среду.

По его словам, в мэрии Москвы отказали в согласовании со ссылкой на указ президента о запрете проведения массовых мероприятий на время Чемпионата мира по футболу, отметив, что правоохранительные органы "имеют предварительную информацию, по которой невозможно согласовать наше мероприятие ни на одной площадке в Москве".

"Мы считаем, что Чемпионат мира - лишь повод для отказа, просто власти не хотят, чтобы эта неприятная для них тема звучала на улицах города. Мы сегодня направили в Пресненский районный суд Москвы исковое заявление о признании незаконным отказа", - сказал координатор "Левого фронта".

Кроме того, организаторы решили 4 июля пригласить граждан, которые подписывали петиции против повышения пенсионного возраста, на коллективную подачу заявлений в приемную администрации президента РФ. "4 июля в час дня будем на Ильинке, 23 вместе сдавать наши требования. Основное требование - остановить процесс принятия закона о повышении пенсионного возраста и провести по этому вопросу всероссийский референдум. Такой формат не требует согласования, это не митинг", - сказал Удальцов.

Заявки на проведение акций против повышения пенсионного возраста подавали также оппозиционер Алексей Навальный и партия "Яблоко".

Ранее Верховный суд РФ постановил, что возможные неудобства для пешеходов или одновременное проведение другого мероприятия не могут быть уважительной причиной для переноса времени или места митинга. Однако в проекте есть и ряд оговорок: публичное мероприятие не должно провоцировать аварии, нарушать требования транспортной безопасности или безопасности дорожного движения, приводить к чрезмерному скоплению людей или угрожать мирному характеру мероприятий.

В середине июня правительство РФ одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы, если ее одобрит Госдума, планируется начать с 2019 года, завершить - в 2034 году.