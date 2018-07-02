Митрохин отозвал иск к "Яблоку", отменившему его выдвижение в мэры Москвы

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Глава московского отделения "Яблока" Сергей Митрохин отозвал свой иск к партии, в котором он оспаривал отмену его выдвижения в качестве кандидата на выборы мэра Москвы.

"Сегодня я получил утром электронное письмо от своего доверителя, в котором он просит меня заявить ходатайство об отзыве своего иска, так как не набирает необходимое количество голосов муниципальных депутатов, которые позволят ему зарегистрироваться на выборах", - заявил в суде адвокат Митрохина Илья Гатикоев.

Сторона ответчика не возражала против удовлетворении ходатайства представителя Митрохина об отзыве иска.

25 июня федеральное бюро "Яблока" отменило решение московской конференции партии о выдвижении Митрохина в качестве кандидата в мэры Москвы в связи с нарушением порядка выдвижения.

Ранее конференция московского "Яблока" проголосовала за выдвижение С.Митрохина кандидатом в мэры Москвы от партии. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе "Яблока", его кандидатура не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, что требуется в соответствии с партийным уставом. Кроме того, конференция отказалась регистрировать 14 новых делегатов, полномочия которых были подтверждены контрольно-ревизионной комиссией партии.

Тем не менее, Митрохин подал в Мосгоризбирком документы для регистрации в качестве кандидата в мэры Москвы от партии.