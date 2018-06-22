Столичное отделение "Яблока" выдвинуло Митрохина кандидатом в мэры Москвы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Московское отделение "Яблока" поддержало выдвижение Сергея Митрохина в мэры Москвы, но это решение может быть не признано партией, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе "Яблока".

Там отметили, что кандидатура Митрохина не была согласована ни федеральным бюро, ни его исполкомом, как того требует устав "Яблока". Кроме того, конференция не признала новых 14 делегатов, что может стать основанием для непризнания ее решений Мосгоризбиркомом.

"Вопрос о правомочности конференции в понедельник, 25 июня, рассмотрит федеральное Бюро", - добавили в пресс-службе.

По итогам двух туров праймериз "Яблока" победителем стал глава Тверского муниципального округа Москвы Яков Якубович. Однако он отказался баллотироваться в мэры, предложив выдвинуть вместо себя Митрохина. Однако исполком бюро партии не поддержал эту идея и отдал предпочтение Елене Русаковой, занявшей по итогам праймериз четвертое место.

После прений исполком предложил компромисс: конференция должна зарегистрировать в отделении 259 вновь вступивших членов партии и провести на следующей неделе общее собрание регионального отделения, участники которого смогли бы выбрать между Митрохиным и Русаковой. Однако большинство делегатов отвергло это предложение.

В результате конференция проголосовала за включение в бюллетень для голосования по определению кандидата в мэры и Митрохина, и Русаковой. Победителем голосования стал глава московского "Яблока".

В соответствии с уставом партии решение о выдвижении кандидата в мэры Москвы не было принято, поскольку победивший в голосовании кандидат не был согласован исполкомом бюро.

20 июня кандидата от партии должно было определить общее собрание московского отделения, однако оно не состоялось в связи с отсутствием кворума. В связи с этим к рассмотрению вопроса вернулась конференция московского "Яблока".