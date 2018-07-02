Посольство Франции отказалось комментировать претензии Роскомнадзора к France24

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Посольство Франции не комментирует ситуацию относительно претензий Роскомнадзора в адрес учредителя телеканала France 24 в России.

"На данный момент мы не располагаем комментариями по этой ситуации", - сказали "Интерфаксу" в посольстве.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили "Интерфаксу", что суть претензии к телеканалу состоит в том, что редакционная политика российского France24 полностью подконтрольна французскому правообладателю контента, что нарушает российское законодательство о СМИ.

Как пояснил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, телеканал France24 зарегистрирован в РФ как средство массовой информации. "У него универсальная лицензия, которая позволяет ему распространяться во всех кабельных сетях по заключению договоров с операторами связи на основании данной лицензии", - сказал замруководителя ведомства.

Вместе с тем, по словам Субботина, контент, который передает российский канал, является полностью собственностью одноименного французского СМИ.

Согласно ст.19.1 закона "О СМИ", иностранное юридическое лицо не вправе являться редакцией средства массовой информации, организацией, осуществляющей вещание.

Ранее в пятницу Роскомнадзор попросил учредителя телеканала France24 в России, ООО "Медиа Коммуникейшнс", в кратчайшие сроки устранить нарушения.

Роскомнадзор проинформировал учредителя телеканала, что "в соответствии с частью 5 статьи 16 закона о СМИ деятельность средства массовой информации может быть приостановлена в связи с нарушением правил, установленных статьей 19.1 закона о СМИ, по решению суда в порядке административного судопроизводства по заявлению регистрирующего органа".

ООО "Медиа Коммуникейшн" входит в холдинг Universal Communications, предлагающий российским кабельным операторам контент иностранных телеканалов, включая France24 .