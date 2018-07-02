Захватчик заложницы в московском магазине "Дикси" арестован

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы в понедельник арестовал на два месяца ранее судимого 38-летнего жителя Калуги Александра Хуторянина, захватившего заложницу в московском магазине "Дикси", передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Хуторянина меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 1 сентября", - огласил судья свое решение.

Обвиняемый и его защитники возражали против ареста и просили избрать любую меру пресечения, не связанную с лишением свободы. После заседания Хуторянин заявил, что не будет обжаловать решение о заключении под стражу.

Накануне в МВД объявили о задержании мужчины, захватившего заложницу в московском магазине. По его словам, освобожденная заложница получила незначительные травмы "в результате противоправных действий задержанного".

Накануне Хуторянин захватил в заложницы женщину в магазине "Дикси" на Академической улице, ее освободили в результате штурма помещения.

Как сообщали в ГСУ СКР по Москве, "в момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения". Кроме того, ранее он был судим за имущественные преступления.

СК опубликовал видео допроса Хуторянина, который объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием связаться с сотрудниками спецслужб. Он также утверждал, что зашел в магазин, убегая от преследователей - "активистов, которые били его в лесу". "У меня в лесу осталась сумка и документы. Активисты меня гоняли. Я убежал, кто-то у них забрал эти документы. Решил, раз не отдают, пусть с ними ФСБ разбирается", - сказал он на допросе. По словам Хуторянина, он никогда не употреблял наркотики, но страдает от алкогольной зависимости.