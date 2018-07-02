Захватившему заложницу в московском "Дикси" предъявлено обвинение

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Следствие предъявило обвинение в захвате заложника мужчине, удерживавшему женщину в магазине "Дикси" в Москве.

"Александру Хоторянину предъявлено обвинение по ч.2 статьи 206 УК РФ (Захват заложника)", - сообщила "Интерфаксу" следователь перед заседанием об избрании задержанному меры пресечения.

Савеловский суд Москвы в понедельник рассмотрит ходатайство СК об аресте Хоторянина.

Между тем осведомленный источник сообщил "Интерфаксу", что обвиняемого проверят на вменяемость.

В минувшее воскресенье, 1 июля, Хоторянин захватил в заложницы женщину в магазине "Дикси" на Академической улице. Заложница позднее была освобождена после штурма магазина сотрудниками правоохранительных органов, а Хоторянин - задержан. Возбуждено уголовное дело о захвате заложников.

Как сообщали в Главном следственном управлении по Москве СК РФ, "в момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения". Кроме того, ранее он уже был судим за имущественные преступления.

СК опубликовал видео допроса Хоторянина, который объяснил свой поступок безвыходной ситуацией и желанием связаться с сотрудниками спецслужб. Он также утверждал, что зашел в магазин, убегая от преследователей - "активистов, которые меня в лесу били". "У меня в лесу осталась сумка и документы. Активисты меня гоняли. Я убежал, кто-то у них забрал эти документы. Решил, раз не отдают, пусть с ними ФСБ разбирается", - сказал он в ходе допроса. По словам Хоторянина, он никогда не употреблял наркотики, но страдает от алкогольной зависимости.