Google признала некорректным обозначение Крымского моста на украинском

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Компания Google признала некорректность обозначения Крымского моста в своих картах, обещает это исправить.

"Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши команды работают над исправлением",- говорится в сообщении Google Россия, опубликованном в понедельник в твиттере.

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание СМИ, что Крымский мост, соединяющий Таманский полуостров через Керченский пролив с Крымом частично подписан на украинском языке. При этом при попытке построить маршрут от Тамани до Керчи, приложение предлагает воспользоваться не Крымским мостом, а паромной переправой.

В свою очередь в Роскомнадзоре "Интерфаксу" сообщили, что ведомство не получало жалоб на неоднозначное обозначение Крымского моста на картах Google.

"Роскомнадзор находится в постоянном диалоге с компанией Google. По данной теме жалобы в Роскомнадзор не поступали", - говорится в комментарии ведомства.