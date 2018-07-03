"Аврора БГ" отказалась вернуть туристам деньги за отмененные программы

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Туроператор "Аврора БГ" отказался вернуть туристам деньги за непредоставленные услуги после отмены чартерных программ, сообщили "Интерфаксу" клиенты туроператора.

"У меня был запланирован вылет на 14 июля в Болгарию, однако после отмены чартерных программ туроператора "Аврора БГ" отпуск оказался под вопросом. Покупала я именно авиаперелет. Подала заявление в офисе компании, однако сотрудники сразу предупредили, что денег нет", - сказала одна из клиенток туроператора.

Другая клиентка написала заявление на возврат денег за тур в Болгарию, который должен был состояться 9 июля.

"У туроператора был приобретен пакетный тур в Болгарию. Моя мама должна была вылететь 9 июля. После отмены чартеров мы пытались дозвониться в компанию, но безуспешно. Сегодня поехали туда, написали заявление. Нам сказали, что надеяться на возврат денег "Авророй БГ" не стоит. Только если ждать, когда фирма объявит о закрытии и потом подавать в страховую компанию", - отметила она.

Еще один клиент сообщил в социальных сетях, что "в офисе сотрудник неоднократно повторял, что заявление-то написать можно, но денег все равно не будет. Разве что вопрос с детскими группами еще не решен".

Обеспокоенные туристы пытаются выяснить, что происходит с "Авророй БГ" и как вернуть деньги за сорванные поездки. Также у некоторых из них нет на руках договора об оказании услуг. По их словам, им выдали только чек и счет-подтверждение, а форму договора надо было скачать с сайта "Авроры БГ", однако ее там не оказалось.

По информации пострадавших, туроператор не отвечает на телефонные звонки, поэтому инициативная группа клиентов "Авроры БГ" планирует обращаться к юристам и подавать коллективный иск.

"Интерфаксу" также не удалось получить комментарий руководства компании.

Петербургский туроператор "Аврора БГ" со 2 июля отменил чартерные программы в Болгарию и Черногорию, аргументировав это подорожанием перевозки и других составляющих туров, а также обслуживанием клиентов туроператора "Матрешка Тур", который до марта 2018 года владел "Авророй БГ".

По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), отмена чартерной программы туроператора "Аврора БГ" затронула около 400 туристов, которые находятся в Черногории и Болгарии, также в подвешенном состоянии пребывают те клиенты, чьи поездки только должны были состояться.

По данным АТОР, компания обещала турагентствам вывезти путешественников, которые находятся за границей, и выполнить обязательства по программам детского отдыха в оздоровительных лагерях Болгарии, Черногории и Турции.