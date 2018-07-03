Власти пообещали помочь жителям Кубани восстановить дома после града

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Жители станицы Новокорсунской в Краснодарском крае, пострадавшей от сильного града, во вторник вышли на стихийную акцию протеста, требуя помощи в восстановлении своих домов, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации края.

Отмечается, что после схода с жителями станицы встретился губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, он заверил сельчан, что на проведение восстановительных работ выделены достаточные средства, работы уже начались.

Сильный ураган с ливнем и градом, обрушившийся в субботу вечером на Брюховецкий, Тимашевский и Павловский районы, повредил около 2000 домов, более десяти социально-значимых объектов. В Брюховецком районе от града погиб пожилой мужчина, его жена с травмами доставлена в больницу. К данному моменту в пострадавших районах полностью восстановлено электро- и газоснабжение, от упавших деревьев расчищены дороги.

Ранее сообщалось, что власти Кубани выделят 150 млн рублей на ликвидацию последствий сильного града в ряде районов края, а также выплату материальной помощи пострадавшим.