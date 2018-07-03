"Справедливая Россия" внесла в Думу законопроект о наследовании пенсии

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Депутаты думской фракции "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о наследовании пенсии ближайшими родственниками, сообщил журналистам во вторник руководитель фракции Сергей Миронов.

"Например, муж и жена, муж умирает, не дожив до пенсии, то жена будет получать пенсию до конца срока официально рассчитанного дожития плюс еще пять лет. То есть она будет получать свою пенсию и пенсию мужа", - пояснил Миронов "Интерфаксу" предложение "эсеров".

По его словам, согласно законопроекту, наследовать пенсию смогут ближайшие родственники, список которых указан в Семейном кодексе РФ. Так, наследовать пенсию родителей смогут и дети.

В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект, предполагающий изменения в действующую пенсионную систему, в частности, повышение пенсионного возраста. Депутаты от "Справедливой России" не поддерживают эти правительственные поправки.

По словам Миронова, идет сбор подписей против предложений по изменению пенсионной системы в правительственной редакции. Всего уже собрано, по его словам, более 2,5 млн подписей.