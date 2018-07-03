Слуцкий анонсировал еще две встречи депутатов Госдумы с американскими парламентариями

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Депутатам Госдумы в июле предстоят две встречи с американскими парламентариями, сообщил председатель комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий журналистам во вторник.

"Уже в этом месяце, в июле, нам предстоят две масштабные встречи с коллегами из США. Первая - на полях Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Берлине с американской делегацией в ПА ОБСЕ в первый день работы сессии 7 июля", - сказал Л.Слуцкий.

По его словам в первой встрече примут участие большинство членов делегации Конгресса США и парламента РФ.

"И нам предстоит на площадке Государственной думы российско-американская конференция по разоружению. Мы ее проводим совместно с Институтом США и Канады РАН. Будет очень серьезный круг американских экспертов. Мы ожидаем, возможно, и конгрессменов, будет известный Том Грэм, ряд американских экспертов, специалистов в области политологии - 24 июля", - сказал Слуцкий.

Он отметил, что таким образом российско-американские контакты на межпарламентском уровне начинают понемногу возобновляться.

Как сообщалось, во вторник состоялась встреча делегации американских конгрессменов с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и группой депутатов нижней палаты.