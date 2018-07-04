Источник сообщил об испытаниях элементов новой системы ПВО С-500

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - России идут испытания элементов новой системы ПВО С-500 "Прометей", сообщил в среду информированный собеседник "Интерфакса".

"Предварительные испытания действительно ведутся",- сказал он.

В настоящее время в Вооруженные силы РФ поступает система ПВО дальнего действия С-400 "Триумф".

Как сообщал "Интерфакс", 15 мая на совещании в Сочи по военному строительству президент РФ Владимир Путин поставил перед оборонно-промышленным комплексом задачу ускорить серийное производство С-500. По его словам, С-500 сможет "работать на больших высотах, включая ближний космос". С-500 называют новым поколением систем ПВО "земля-воздух", универсальным комплексом дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

С-500 позволит решать стратегические задачи, говорилось в поздравительной телеграмме премьер-министра Дмитрия Медведева, направленной в апреле 2017 года в связи с 15-летием "Концерна ВКО "Алмаз-Антей".

"Такие перспективные разработки, как ЗРС пятого поколения С-500 "Прометей", позволят решать стратегические задачи не только в воздушном пространстве России, но и в ближнем космосе, надёжно стоять на страже наших национальных интересов, охранять мирную жизнь людей", - говорилось в телеграмме.

В октябре прошлого года командующий войсками ПВО-ПРО, замглавкома Воздушно-космических сил РФ генерал-лейтенант Виктор Гуменный сообщил "Интерфаксу", что новая система С-500 "Прометей" поступит в войска "ближе к 2020 году".

С-500 станет основой единой национальной системы противовоздушной и противоракетной обороны, которую создают в России, сказал командир соединения противоракетной обороны Первой армии ПВО-ПРО Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Чебурин ранее в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Разработка транспортной и заряжающей машин для С-500 начнется в 2018 году, сообщил в прошлом декабре гендиректор холдинга "Технодинамика" (входит в "Ростех") Игорь Насенков.

25 мая американский телеканал CNBC, ссылаясь на источники, получившие данные от разведки США, сообщил, что Россия провела испытания С-500. По информации телеканала, система С-500 успешно поразила цель на рекордной дальности - свыше 480 км. По оценке США, это более чем на 80 км превышает дальность каких-либо известных предыдущих испытаний, сказал источник CNBC.

"Россия утверждает, что ракетная система наземного базирования способна перехватывать гиперзвуковые ракеты, беспилотники, авиацию, включая самолеты-невидимки, такие как F-22 и F-35", - отмечал телеканал.