Ростуризм не нашел признаков системного кризиса на туристском рынке в РФ

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров связаны с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, системного кризиса на российском туристском рынке нет, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Сокращение чартерных программ и приостановка деятельности отдельных туроператоров, которые в настоящее время имеют место на российском туристском рынке, связано с неверной оценкой туристическими компаниями рыночной конъюнктуры, ошибками в прогнозах потребительского спроса и завышенными ожиданиями относительно роста выездного туризма на ряде направлений. Системного кризиса на российском туристском рынке нет", - говорится в заявлении главы ведомства.

Он напоминает, что на базе Ассоциации "Турпомощь" созданы фонды - резервный и персональной ответственности, суммарный объем которых превышает 1 млрд рублей. В соответствии с требованиям законодательства, туроператорами застрахована гражданская ответственность перед туристами, общая сумма страхового покрытия на сегодняшний день составляет 22 млрд рублей. Таким образом, потребители туристских услуг обеспечены финансовыми гарантиями в достаточном объеме.

"В частности, общий размер финансового обеспечения туроператора "Натали Турс" составляет 156,4 млн рублей, в том числе, 150,5 млн рублей - общий размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности туроператора и 5,9 млн рублей размещено в фондах персональной ответственности туроператора. Размер финансового обеспечения по договорам страхования гражданской ответственности компании DSBW-TOURS составляет 50 млн руб., размер фонда персональной ответственности данного туроператора составляет порядка 700 тысяч рублей", - отметил Сафонов.

По данным Ростуризма, в настоящее время в России действует 631 туроператор в сфере выездного туризма. Уровень финансовой защищенности потребителей туристских услуг в Российской Федерации на сегодняшний день высокий. Граждане могут спокойно планировать отпуск и отправляться на отдых. При этом Ростуризм настоятельно рекомендует придерживаться опубликованных на сайте ведомства правил, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке тура.

В конце июня стало известно о прекращении деятельности туроператорами Polar Tour и "Матрешка-Тур". Туроператор "Натали Турс" 29 июня сообщил агентствам об отмене с 30 июня чартерных программ в четыре страны - Испанию, Италию, Грецию и Турцию, мотивируя это тем, что нужно снизить издержки от летающих недозагруженными чартерных рейсов. Петербургская компания "Аврора БГ" со 2 июля отменила чартерные программы в Болгарию и Черногорию. Кроме того, 3 июля туроператор DSBW-Tours сообщил о приостановке деятельности из-за невозможности выполнять обязательства перед клиентами и банком.