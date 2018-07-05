Бурятию затянуло дымом от лесных пожаров из соседних регионов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Бурятию накрыло дымом от сильных лесных пожаров, которые действуют в Якутии, Красноярском крае и в Иркутской области, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Так по данным "Авиалесоохраны" за среду, которые приводятся в сообщении, площадь лесных пожаров в Якутии составляет 460 тыс. га, в Красноярском крае - 220 тыс. га, в Иркутской области - 58,8 тыс. га.

За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырех лесных пожаров общей площадью около 46 га на территории Северо-Байкальского, Тарбагатайского районов и в Забайкальском национальном парке.

По состоянию на 0:00 часов два очага в Северо-Байкальском районе локализованы, очаг в Тарбагатайском районе локализован. Лесной пожар в Забайкальском национальном парке продолжает действовать.

На тушении пожаров было задействовано более 120 человек и 11 единиц лесопожарной техники.