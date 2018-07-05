Защита Улюкаева обжаловала возврат $2 млн генералу Феоктистову

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Защита осужденного Алексея Улюкаева просит Мосгорсуд отменить решение о возвращении бывшему руководителю службы безопасности "Роснефти", генералу ФСБ Олегу Феоктистову $2 млн, которые были переданы экс-министру экономического развития в качестве взятки.

"Сегодня подана апелляционная жалоба, в которой я прошу отменить решение Замоскворецкого суда и отказать в удовлетворении ходатайства (Феоктистова) о возвращении денег", - сообщила "Интерфаксу" адвокат Улюкаева Лариса Каштанова.

29 июня Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство Феоктистова о возвращении ему $2 млн, которые были переданы Улюкаеву при проведении оперативного эксперимента и впоследствии изъяты.

По мнению защиты, "в судебном заседании не было установлено, что денежные средства принадлежали Феоктистову".

Так, во время судебного процесса выяснилось, что $2 млн для оперативного эксперимента Феоктистов взял у своего знакомого "частного инвестора" Валерия Михайлова.

Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Улюкаева виновным в получении взятки в $2 млн (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от главы "Роснефти" Игоря Сечина и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима. На такой же срок, согласно приговору, бывший министр лишен права занимать должности в органах власти и госкорпорациях.

Кроме того, суд назначил Улюкаеву штраф в более чем 130 млн рублей. Как отмечается в приговоре, до выплаты штрафа арест на имущество экс-министра - земельные участки, частное домовладение, автомобиль, денежные средства ит.д. - должен быть сохранен.

Позже стало известно, что Улюкаев из-за ареста его имущества не смог выплатить штраф.

Мосгорсуд 12 апреля 2018 года незначительно изменил приговор экс-главе Минэкономразвития, признав решение суда первой инстанции по сути обвинения законным и обоснованным.

Улюкаев в начале июня был этапирован в исправительную колонию N1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери) для отбытия наказания.