В Перми осудили условно коммерсанта, виновного в падении на детей части сцены

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд в Перми вынес обвинительный приговор предпринимателю, некачественно установившему сцену, при падении которой в мае 2017 года пострадали дети. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по региону в четверг.

Подсудимый признан виновным по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Ему назначено наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года и штраф в размере 50 тысяч рублей, говорится в пресс-релизе.

24 мая 2017 года на площади перед дворцом культуры имени Анатолия Солдатова в Перми проходил "Фестиваль хоров" в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры.

Суд установил, что обвиняемый занимался оформлением сцены и техсопровождением этого мероприятия.

В частности, предприниматель был обязан обеспечить безопасность установки и эксплуатации конструкций сцены, однако он приказал подчиненным не монтировать и не закреплять переднюю опору конструкции к звуковым башням, на которых были подвешены акустические системы.

В результате во время репетиции на участников мероприятия из-за сильного порыва ветра упала звуковая башня.

В результате семь детей в возрасте от 7 до 15 лет получили травмы различной степени тяжести. Одному из пострадавших был причинен тяжкий вре здоровью.