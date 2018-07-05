ФСИН в течение полугода направит документы для перерасчетов осужденным их сроков

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Документы для пересчета сроков отбывающих наказание осужденных в соответствии со вступившим в силу федеральным законом будут подготовлены и отправлены в суды в сроки от трех до шести месяцев. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-бюро ФСИН.

"Сообщаем, что все необходимые документы на осужденных будут подготовлены администрацией учреждений уголовно-исполнительной системы и направлены в суды для пересчета сроков наказания и принятия решения", - сообщили в пресс-бюро.

Вступивший в силу 3 июля закон внес поправки в 72 статью Уголовного кодекса РФ. Согласно документу, время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы из расчета 1 день в СИЗО за 1,5 дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима; 1 день в СИЗО за 2 дня отбывания наказания в колонии-поселении.

Во ФСИН пояснили, что документы на осужденных должны быть направлены в суды в течение 3 месяцев со дня вступления закона в силу для отбывающих наказание в воспитательной колонии или колонии-поселении, и в течение 6 месяцев - для заключенных в исправительных колониях общего режима или осужденных на принудительные работы.

"Кроме того, изменен порядок зачета времени нахождения под домашним арестом в срок лишения свободы, который устанавливается из расчета 2 дня нахождения под домашним арестом за 1 день содержания под стражей или лишения свободы", - отметили в пресс-бюро.

Во ФСИН отметили, что положения закона коснутся только тех осужденных, которым назначено отбывание наказания в исправительных центрах, воспитательных колониях, колониях-поселениях, колониях общего режима.