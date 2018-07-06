Прокуратура согласилась с прекращением дела против матери ребенка-инвалида

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело в отношении матери ребенка-инвалида, задержанной из-за продажи лекарства, прекращено законно, заявила Интерфаксу официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"Прокуратура Москвы признала законным и обоснованным решение ГУ МВД России по Москве об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида", - сказала она.

Ранее официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой, которой инкриминировали незаконный оборот психотропных препаратов, отменено.

Это дело вызвало широкий резонанс в обществе и в соцсетях в связи с тем, что 38-летняя москвичка Коннова является матерью-одиночкой, воспитывающей ребенка-инвалида, и в случае ее изоляции возникла бы реальная угроза жизни ребенка.

Женщину задержали по статье228.1 УК РФ по подозрению в незаконной продаже пяти тюбиков с жидкостью, которая содержала психотропное вещество диазепам. Женщина купила на сайте микроклизмы диазепама для своего тяжело больного сына, а когда в поликлинике ей выдали препараты бесплатно, она решила продать излишки через интернет, за что и была задержана.