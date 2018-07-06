Испания пообещала защитить интересы клиентов "Натали Турс"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Посол Испании в России Игнасио Ибаньес Рубио на встрече с главой Ростуризма Олегом Сафоновым обещал принять меры по защите интересов клиентов "Натали Турс", отдыхающих в Испании, говорится в сообщении пресс-службы Ростуризма.

"Глава Ростуризма Олег Сафонов сообщил послу об имеющих место фактах досрочного выселения из гостиниц российских туристов, а также требованиях с них принимающими организациями и отельерами повторной оплаты проживания из-за претензий испанских контрагентов к "Натали Турс". Такие случаи не носят массовый характер, однако вызывают серьезную озабоченность и требуют вмешательства со стороны регулирующих органов", - отмечается в сообщении.

Сафонов обратился к испанским властям с просьбой оказать максимальное содействие российским туристам в возникающих конфликтных ситуациях исходя из норм международного права, в соответствии с которыми споры между хозяйствующими субъектами не должны нарушать права и затрагивать законные интересы туристов.

"Со своей стороны Игнасио Ибаньес Рубио полностью поддержал позицию Ростуризма и гарантировал, что испанская сторона примет все надлежащие меры для защиты прав и интересов россиян, находящихся на отдыхе в Испании", - сообщает пресс-служба.

Между тем пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила "Интерфаксу", что больше всего туристов туроператора "Натали Турс" отдыхает сейчас в Испании, ОАЭ и Италии, все они вернутся в Россию в течение двух недель. "В настоящий момент в 38 странах находится 3592 туриста. Больше всего в Испании - 1478, в ОАЭ - 405, в Италии - 376, в Турции - 350, в Греции - 159, в Индонезии - 110, в Таиланде - 104, в остальных странах от 73 до 2 человек. Все они вернутся в Россию в течение ближайших двух недель", - сказала она.

Ранее глава "Натали Турс" Владимир Воробьев заверил, что у всех отдыхающих за рубежом есть обратные билеты.

Также сообщалось, что всего компания продала вперед десять тысяч туров и билетов на общую сумму $15 млн. По предварительным оценкам, финансовой гарантии туроператора в 156,5 миллионов не хватит для выплат всем туристам.