Почти 1,5 тыс. туристов "Натали Турс" обещали вернуть из Испании в Россию за две недели

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Почти 1,5 тысячи российских туристов "Натали Турс", находящихся в Испании, вернутся на родину в течение следующих двух недель, сообщил "Интерфаксу" источник в посольстве Испании в РФ.

"Согласно данным, полученным от Ростуризма, 1 478 российских туристов в настоящее время находятся в Испании по пакету "Натали Турс" и, как ожидается, вернутся в Россию в следующие две недели чартерными и регулярными рейсами", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Москва и Мадрид условились координировать действия для минимизации ущерба в связи с кризисом компании "Натали Турс".

Число клиентов "Натали Турс", купивших у компании билеты и туры, оценили в 10 тыс. человек, компания задолжала им $15 млн.