Число купивших у "Натали Турс" билеты и туры оценили в 10 тыс. человек

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Число туристов, которые приобрели туры и билеты у "Натали Турс" (работает с 1991 года) до конца сентября, оценивается в 10 тысяч человек, сообщила журналистам в четверг исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Напомню, что "Натали Турс" объявил об аннуляции всех турпакетов до конца сентября. Совокупный объем проданных туров и билетов до конца сентября составляет, по нашей оценке, порядка 10 тыс. человек", - рассказала она.

По данным, предоставленным "Натали Турс" в Ростуризм, сейчас за рубежом находятся 3,5 тыс. клиентов туроператора. У всех у них есть обратные билеты. При этом у части туристов возникли проблемы с заселением в отели - отельеры требуют у них повторно оплатить проживание либо доплатить за него, так как не получили оплату.

В 2017 году пакетные туры у компании купили 22 тыс. туристов, отдельно она продавала авиабилеты и размещение в отелях.

Компания "Натали Турс" в среду объявила о том, что аннулирует подтвержденные туры, так как не может предоставить услуги за рубежом после отказа принимающих компаний обслуживать ее туристов в кредит.

Общая сумма финансовых гарантий туроператора составляет 150 млн рублей. По оценке главы компании Владимира Воробьева, этого должно хватить для выплат туристам, которые не получат оплаченные услуги.