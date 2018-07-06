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Бывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в суде

Ранее он был освобожден от должности за нарушения трудовой дисциплины

Бывший главред Forbes Усков оспорил свое увольнение в суде
Бывший главный редактор Forbes Николай Усков
Фото: ТАСС, Сергей Бобылев

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор Forbes Николай Усков, уволенный с должности за систематические нарушения трудовой дисциплины, подал в Пресненский суд Москвы иск о восстановлении на работе к издателю журнала.

"Сегодня я направил в Пресненский районный суд Москвы иск о моем восстановлении на работе. В числе требований, заявленных в иске: признание незаконными дисциплинарных взысканий, которым я был подвергнут, восстановление на работе в прежней должности главного редактора журнала Forbes, требование о выплате мне жалования за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда", - сообщил Усков "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, иск подан к компании АО "АС РУС МЕДИА" (издает журнал Forbes, входит в издательский дом ACMG ). Суд зарегистрировал иск.

9 июня издательский дом ACMG объявил, что Усков освобожден от должности главного редактора Forbes. "Данное решение обусловлено неудовлетворенностью качеством работы Николая Ускова на посту главного редактора, систематическими нарушениями трудовой дисциплины, пункта трудового договора "о неконкуренции", - пояснил в официальном сообщении ACMG его директор по связям с общественностью. Исполняющим обязанности главного редактора журнала Forbes был назначен его шеф-редактор Николай Мазурин.

Сам Усков в своем посте в фейсбуке пояснил, что формальным поводом к его увольнению послужило отсутствие на работе во время его участия в передаче "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Реальной причиной увольнения он считает его неоднократные конфликты с президентом и владельцем издательского дома ACMG Александром Федотовым из-за попыток того вмешиваться в редакционную политику журнала.

В разговоре с "Интерфаксом" Усков уточнил, что 8 июня ему был объявлен выговор за то, что 15 мая он примерно час отсутствовал на рабочем месте, участвуя в передаче "Особое мнение" на радиостанции "Эхо Москвы". Но в приказе об увольнении, помимо этого, было указано и отсутствие на работе 29 мая, когда он снова выступал на "Эхе Москвы".

Усков руководил журналом Forbes с января 2016 г. Сам журнал издается в России апреля 2004 г. по лицензии издательского дома Forbes Inc.

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Теги: Николай Усков, Forbes

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