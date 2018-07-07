Дмитрий Медведев примет участие в церемонии инаугурации президента Турции

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства РФ Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии инаугурации президента Турции 9 июля в Анкаре, сообщила пресс-служба правительства в субботу.

"По поручению президента России Владимира Путина 9 июля председатель правительства Дмитрий Медведев посетит Турцию для участия в церемонии инаугурации президента Турецкой республики Реджепа Тайипа Эрдогана", - говорится в сообщении.

Церемония инаугурации пройдет в парламенте Турции в 16:00 (мск). Затем Эрдоган отправится в президентский дворец, где пройдет церемония перехода от парламентской формы власти к президентской.

Эрдоган будет исполнять обязанности президента второй срок подряд. По итогам выборов Турция начала переход от парламентской формы правления к президентской. В результате будет упразднена должность премьер-министра, а президент будет назначать высокопоставленных чиновников, в частности вице-президентов и министров.

Выборы президента Турции прошли 24 июня.

4 июля Высшая избирательная комиссия Турции обнародовала финальные результаты. Победу в них одержал действующий президент Турции - за него проголосовали 52,59% - 26,33 млн человек.

Владимир Путин поздравил турецкого коллегу по телефону, в ходе разговора лидеры условились продолжать взаимодействие по урегулированию в Сирии, отметили приоритетный характер совместных проектов - строительства АЭС "Аккую" и газопровода "Турецкий поток".

Также в понедельник 9 июля будет объявлен новый состав кабинета министров Турции. Число министров в правительстве Турции сократится с 21 до 16 в результате объединения ряда министерств.