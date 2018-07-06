Жириновский примет участие в инаугурации Эрдогана

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР и руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский отправится в Турцию для участия в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана.

В пресс-службе партии сообщили, что Жириновский получил приглашение от президента. Лидер либерал-демократов прибудет в Анкару 8 июля вместе с группой депутатов Госдумы от ЛДПР. Сама инаугурация состоится 9 июля.

4 июля Высшая избирательная комиссия Турции обнародовала финальные результаты выборов президента страны, прошедших 24 июня. Победу в них одержал действующий президент Турции - за него проголосовали 52,59% - 26,33 млн человек.

Эрдоган будет исполнять обязанности президента второй срок подряд.