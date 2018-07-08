В Омске и Новосибирске прошли митинги против повышения пенсионного возраста

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - На прошедших в воскресенье митингах в двух областных центрах Сибири - Омске и Новосибирске - их участники выступили против изменений пенсионного законодательства. В этой связи звучали требования об отставке правительства РФ.

Так, в Омске согласованный митинг, посвященный социально-экономическим проблемам страны, провели представители нескольких политических партий.

Как сообщил "Интерфаксу" организатор акции, председатель Омского общественного городского совета Игорь Басов, по его оценкам, на митинг вышли около 2 тысяч человек. Полиция пока эту информацию не комментирует.

Участники акции приняли резолюцию, в которой потребовали отставки правительства РФ, допустившей рост цен на бензин и НДС, а также в связи с планами увеличения пенсионного возраста. Как подчеркивали митингующие, изменения в пенсионное законодательство не учитывают мнение избирателей. В митинге приняли участие представители региональных отделений КПРФ, "Яблока", "Справедливой России" и партии "Парнас".

В Новосибирске митинг против повышения пенсионного возраста провели представители комсомольских организаций КПРФ из всех регионов Сибири. В принятой резолюции говорилось о необходимости законодательно закрепить положение о том, что вопрос повышения пенсионного возраста должен решаться по итогам всенародного референдума. В документе также содержалось требование отправить в отставку правительство РФ.

По оценке второго секретаря областного комитета КПРФ, вице-спикера горсовета Новосибирска Рената Сулейманова, в митинге приняло участие около 200 комсомольцев.

Данными полиции по поводу количества участников "Интерфакс" не располагает.